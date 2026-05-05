Asciende a 19 en número de drones ucranianos derribados que se dirigían a Moscú

En los lugares de la caída de los fragmentos de los drones trabajan especialistas de los servicios de emergencia, escribió Sobianin en su canal en MAX, el Telegram ruso.

Debido a los ataques, fueron suspendidas temporalmente las operaciones en todos los aeropuertos capitalinos.

Horas antes, el jefe de la Administración capitalina había informado del derribo de 10 drones.

Esta mañana, la capital rusa sufrió un corte temporal de internet móvil, que las autoridades relacionan con la necesidad de garantizar la seguridad en la urbe.

Se espera que los cortes continúen durante los próximos días, mientras duran los preparativos para la celebración de un desfile militar en la plaza Roja de Moscú con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

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Las autoridades rusas señalan que los cortes se deben a medidas de seguridad ante la amenaza de un posible atentado por parte de Ucrania durante el desfile militar el 9 de mayo en la plaza Roja, que este año se caracterizará por la ausencia de armamento pesado por primera vez en casi 20 años.

La víspera, el ministerio de Defensa de Rusia amenazó con atacar el centro de Kiev en caso de que Ucrania no respete la tregua declarada por Moscú con ocasión del 9 de mayo e intente frustrar las celebraciones.