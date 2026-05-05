Asesinan en Pakistán a un clérigo mediador entre Islamabad y los talibanes afganos

"Hombres armados no identificados abrieron fuego contra el vehículo de maulana Sheikh Muhammad Idris cuando se desplazaba desde su domicilio hacia su madrasa. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero no sobrevivió", declaró a EFE el portavoz de la policía de Charsadda, Safi Ullah.

El ataque, en el que resultaron heridos otros dos agentes, tuvo lugar en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), fronteriza con Afganistán.

Idris era un destacado profesor en la madrasa Darul Uloom Haqqania, conocida como la "Universidad de la Yihad" por haber formado a gran parte de la cúpula de los talibanes que hoy gobierna de facto en Afganistán.

"Había participado activamente en los esfuerzos de mediación entre Pakistán y Afganistán sobre el asunto del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y había viajado a Afganistán con este propósito", añadió Ullah.

El portavoz de los talibanes en Afganistán, Zabihullah Mujahid, condenó enérgicamente el asesinato, calificándolo de acto "de los enemigos del islam y de los sabios".

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"El martirio de este eminente erudito y maestro de miles de maestros religiosos es una pérdida inmensa e irreparable para el ámbito académico, los eruditos y el mundo islámico", escribió Mujahid en su cuenta oficial de X.

El clérigo era miembro del Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), uno de los partidos político-religiosos más influyentes de Pakistán y referente de la escuela de pensamiento deobandi, la misma que profesan los talibanes afganos.

Aunque ningún grupo ha reivindicado la autoría, los talibanes han sugerido que podría ser autoría del Estado Islámico Khorasan (ISIS-K), la rama regional de este grupo yihadista que opera principalmente en Afganistán y Pakistán.

Según el medio Arab News, publicaciones vinculadas al ISKP habían emitido amenazas directas contra Idris en los últimos meses por su apoyo explícito al sistema político de Pakistán y a su jefe del Ejército, Asim Munir, uno de los principales mediadores en el conflicto en Irán.

"¡Que Alá destruya a Trump! (...) Yo digo claramente que el gobierno actual, especialmente nuestro mariscal de campo, ha hecho esfuerzos visibles, y por la gracia de Dios esas guerras se están terminando", había dicho Idris hace unos días en referencia a Munir.

El asesinato se produce en un clima de tensión en la provincia de KP, que concentró el 70 % de los más de 5.300 incidentes terroristas registrados en Pakistán durante 2025, con actividad del TTP, el ISIS-K, y otros grupos no identificados.

Islamabad mantiene una crisis abierta con Kabul, a quien acusa de permitir que el TTP utilice suelo afgano para planear ataques, una tensión que escaló el pasado febrero cuando el Gobierno paquistaní declaró una "guerra abierta" contra el país vecino.