BBVA México estima que la renegociación del T-MEC será hasta 2027

Durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA México, Osuna señaló que el acuerdo comercial seguirá siendo un factor central para la economía mexicana por el nivel de integración productiva entre México y Estados Unidos, y pidió reglas claras para atraer más inversión.

“Es muy probable que no se renegocie en este año (el T-MEC), pero el tratado va a seguir por todos los datos que estamos viendo en términos de integración”, afirmó el directivo.

Osuna dijo que habrá “mucho ruido” político alrededor de la renegociación del T-MEC, pero sostuvo que la realidad económica apunta a la continuidad del acuerdo por el peso que México tiene en las importaciones estadounidenses y por la integración de las cadenas productivas de Norteamérica.

El director general del BBVA en el país expuso que las exportaciones mexicanas crecieron casi un 18 % anual en el primer trimestre de 2026, pese a que en el mismo periodo de 2025 ya se había registrado un incremento extraordinario por el envío anticipado de inventarios a Estados Unidos.

También destacó que México es el único país, entre los grandes socios comerciales de Estados Unidos, que ha ganado cuota de mercado desde 2019, lo que refuerza, dijo, la relevancia del país dentro del bloque norteamericano.

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Para BBVA México, la ratificación del T-MEC “con pocos aranceles” o con una “ventaja relativa” para México podría aportar 0,3 puntos porcentuales de crecimiento sostenido, aunque Osuna consideró que otros factores tienen mayor peso para detonar la economía.

El directivo afirmó que el principal reto del país no está solo en la inversión extranjera directa, sino en reactivar la inversión privada nacional, que representa el 76 % de la inversión total, frente al 11 % de la extranjera y el 3 % de la pública.

“Si no resolvemos las razones por las cuales los empresarios mexicanos no invierten más en México, no podemos mover la aguja de la inversión”, advirtió.

Osuna enumeró tres factores que limitan el crecimiento: la falta de infraestructura, la informalidad y la inseguridad, tanto física como jurídica.

Además, señaló que México sigue creciendo por debajo de su potencial, pues no ha logrado romper el umbral del 2 % promedio en los últimos 25 años y pasó de ser la economía número 11 del mundo a ocupar el lugar 15.

El director general de BBVA México indicó que la economía mexicana tuvo en 2025 una caída de la inversión total del 6,7 %, con un retroceso del 5,2 % en la inversión privada nacional y de casi el 19 % en la pública, aunque la inversión extranjera directa creció un 10 %.

Para 2026, dijo que BBVA México ajustó inicialmente su previsión de crecimiento de 1,2 % a 1,8 %, pero reconoció que esa meta será difícil de alcanzar tras los datos recientes de actividad económica.

Osuna afirmó que, además del T-MEC, México debe ejecutar bien el plan de infraestructura, avanzar en seguridad, reducir la informalidad y garantizar reglas claras que no cambien para los inversionistas.

“Si yo tuviera que escoger una (de las oportunidades para México) escogería (…) la definición de reglas claras que no se muevan para los inversionistas, especialmente los empresarios mexicanos”, enfatizó.