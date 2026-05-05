Bolsa mexicana repunta 1,94 %, en línea con EE.UU. y el mundo y sube a 68.590,57 unidades

Con el avance, el mercado mexicano ahora registra dos avances y un retroceso en las últimas tres jornadas.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global ante el optimismo sobre la caída de los energéticos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia de 1,94 %, la mayor ganancia desde el 8 de abril", cuando registró un avance de 2,47 %.

Al interior, agregó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Cemex (+7,75 %), Orbia (+4,02 %), Coca-Cola Femsa (+3,89 %), Grupo Carso (+3,74%) y Walmex (+2,7 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que este martes el IPC "terminó la jornada con un alza", movimiento con el que el rendimiento en lo que va del año se ubica en +6,66 %.

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"A nivel empresarial, 31 de las 35 emisoras terminaron la jornada en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,8 % frente al dólar, al cotizar en 17,38 unidades por billete verde, frente a los 17,52 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 291,1 millones de títulos por un importe de 27.768 millones de pesos (unos 1.597,7 millones de dólares).

De las 760 empresas que cotizaron en la sesión, 364 cerraron con sus precios al alza, 367 registraron pérdidas y 29 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el 7,75 %; de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 5,06 %, y de la empresa de materiales para construcción Orbia (ORBIA), con el 4,02 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -6,78 %; de la empresa de productos domésticos y personales Kimberly-Clark de México (KIMBER B), con el -4,94 %, y de la firma de materiales de construcción Corporación Moctezuma (CMOCTEZ), con el -3,58 %.