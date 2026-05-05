Candidato de izquierdas colombiano denuncia presión de grupos armados para influir en voto

"Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector, incluidas aquellas que se hagan supuestamente a mi favor mediante amenazas, veladas o explícitas; así como restricciones a la presencia y actividad proselitista de las campañas en determinadas zonas", dice un comunicado de su equipo de prensa.

Cepeda aseguró haber recibido información de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo sobre acciones orientadas a influir en la intención de voto, ya sea a favor o en contra de las distintas candidaturas.

Colombia se prepara para las elecciones con un escenario de seguridad desafiante por el aumento de los ataques armados y del número de municipios en riesgo electoral extremo, lo que plantea un retroceso a los niveles de violencia e inseguridad de los comicios de 2018.

Además, candidatos como Paloma Valencia, del partido de derechas Centro Democrático, han sido víctimas de amenazas de muerte, así como el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien ha denunciado en varias ocasiones ser "objetivo militar" de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Cepeda afirmó que ni su campaña, ni el Pacto Histórico, partido al que también pertenece el presidente colombiano, Gustavo Petro, avalan este tipo de conductas, que calificó como violaciones graves al ordenamiento jurídico, al constituir constreñimiento al elector y vulnerar principios esenciales de la Constitución.

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El aspirante también condicionó cualquier eventual diálogo de paz al cese de agresiones contra la población civil, al señalar que no es posible avanzar en negociaciones en medio de asesinatos de líderes sociales o presiones violentas contra la ciudadanía.

El candidato también condenó los recientes atentados que dejaron al menos 20 civiles muertos en el Cauca (suroeste), perpetrados por las disidencias de las FARC comandadas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país por el que el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

Las encuestas sitúan a Cepeda como favorito con más del 35 % de intención de voto, seguido por De la Espriella, que ronda el 25 %, y la senadora Paloma Valencia, con cerca del 22 %, en un escenario que apunta a una segunda vuelta el próximo 21 de junio al no haber, por ahora, un margen suficiente para una victoria en primera ronda.