Coinbase despide al 14 % de sus empleados para concentrarse en el "talento nativo en IA"

El máximo ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, publicó en X un mensaje enviado a su plantilla en el que justifica los despidos por la necesidad de "ajustar la estructura de costes", además de adaptarse a los cambios que está trayendo la IA al entorno de trabajo, como una mayor rapidez.

"Estamos ajustando pronto y deliberadamente (el negocio) para reconstruir Coinbase, para que sea ligera, rápida y nativa en IA. Tenemos que volver a la velocidad y el foco (que había) en la creación de nuestra 'startup', con la IA en nuestro centro", abunda el consejero delegado en su nota.

El texto, que parece redactado con un agente de IA, desgrana en varios puntos esa intención de "reconstruir" Coinbase "como una inteligencia, con personas en los márgenes alineándola".

Coinbase pretende aligerar su jerarquía y tener cinco niveles de mando por debajo del consejero delegado y el jefe de operaciones, para evitar "el impuesto de la coordinación", y además quiere que cada líder sea un "contribuyente individual activo", como un "jugador-entrenador".

Respecto a los empleados "nativos en IA", Armstrong espera de ellos que "gestionen flotas de agentes", y agregó que experimentará con "equipos de una persona" que cumplan varios roles al mismo tiempo, de "ingenieros, diseñadores y mánagers de producto".

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El consejero delegado dijo que los empleados despedidos, a quienes elogió por su talento, lo sabrán por correo electrónico hoy y recibirán una compensación, pero concluyó al destacar que "incrementar la libertad económica requiere un nuevo sistema financiero" y la empresa trabaja en ello.

Tras la noticia, las acciones de Coinbase caían el 3,3 % a media sesión en Wall Street.