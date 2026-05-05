Condenan a 920 años de prisión a 15 presas por matanza en una cárcel femenina de Honduras

La sentencia, dictada por la Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, establece que cada una de las procesadas es responsable de 46 delitos de asesinato, imponiéndose una pena individual de 20 años por cada víctima, lo que suma los 920 años de reclusión.

El tribunal sentenció además a las señaladas a 13 años y cuatro meses adicionales por cuatro delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de cuatro víctimas.

También fueron condenadas por el delito de asociación para delinquir en perjuicio de los derechos fundamentales, con una pena de seis años de prisión; por incendio cualificado en perjuicio de la seguridad pública, a 15 años de cárcel; por porte de arma de fuego de uso comercial en perjuicio del orden público, a un año de prisión y un año de localización permanente como pena accesoria; y por porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, a cuatro años de prisión.

La muerte de las 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), 23 de ellas con armas de fuego y blancas, y las 23 restantes calcinadas en un incendio es atribuida por las autoridades a un enfrentamiento entre dos bandas criminales.

Según la investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la muerte de las 46 mujeres fue un hecho "planificado" por las acusadas que estaban presas en los módulos 6 y 7 del Cefas.

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Las condenadas utilizaron "armas de fuego de diferentes calibres" para someter a cuatro policías penitenciarias, despojándolas de las llaves de los módulos y de los tableros con listados de la población penitenciaria, señaló.

Las policías penitenciarias fueron encerradas en un módulo de la cárcel, y posteriormente, un grupo de las acusadas ingresó a otras celdas exclusivas para miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), tras romper los candados.

"Actuando de forma coordinada, perpetraron ataques con armas de fuego y, en otros casos, provocaron un incendio al rociar material inflamable en uno de los módulos donde las víctimas intentaban resguardarse", según las investigaciones.