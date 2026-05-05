Confirman nueve mineros muertos y seis rescatados tras explosión en el centro de Colombia

"La Agencia Nacional de Minería (ANM) informa a la opinión pública que, tras la emergencia registrada en el municipio de Sutatausa, en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., se confirma el fallecimiento de nueve personas", señaló esa entidad.

Según la ANM, la tragedia, ocasionada "por una explosión al interior de la mina, dejó un total de 15 trabajadores afectados", seis de los cuales fueron rescatados con vida y trasladados al hospital regional de la vecina localidad de Ubaté, donde reciben atención médica.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dijo por su parte que los mineros estaban trabajando a una profundidad de unos 600 metros cuando se produjo la explosión, el lunes por la tarde, y que tres de los seis supervivientes lograron salir por sus propios medios.

La explosión ocurrió "aparentemente por acumulación de gases" en la galería en la que estaban los trabajadores.

La Alcaldía de Sutatausa, localidad situada a unas dos horas al norte de Bogotá, identificó a los nueve fallecidos como Crisanto Balanta, Osvaldo Barrera Mojica, Fredy Albeiro Bucuru Acosta, Blas Maria Chitiva, José Mojica Martínez, Carlos Prada Fuentes, Wilmer Yesid Prada, Eduar Trochez y Rodolfo Romero.

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La ANM señaló en un comunicado que esta mina había sido objeto de "una visita técnica el pasado 9 de abril" durante la cual se emitieron "recomendaciones orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad" para evitar "acumulaciones peligrosas" de gases especialmente metano.

"Como lo ha alertado la ANM en sus visitas de inspección, los depósitos de carbón pueden presentar acumulación de gases, como metano, así como concentraciones de polvo de carbón, lo que exige la implementación de sistemas de ventilación adecuados y controles permanentes para mitigar riesgos al interior de las labores mineras", indicó.

El pasado 7 de febrero, las autoridades rescataron los cuerpos de seis personas que murieron por una explosión en una mina en el municipio de Guachetá, también en Cundinamarca.

La zona donde ocurrieron estos dos accidentes es una de las regiones con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, una actividad que durante décadas ha sido eje económico de numerosos municipios.

Sin embargo, esta vocación también ha estado marcada por accidentes recurrentes en minas subterráneas, en su mayoría asociados a acumulación de gases, deficiencias en la ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo.