Darren Aronofsky recibirá el premio de honor en la próxima edición del Festival de Locarno

El cineasta neoyorquino, famoso por películas como 'Réquiem por un sueño', 'Cisne negro' o 'The Whale', participará en un acto de homenaje en el que se proyectarán otras dos de sus obras, 'La fuente de la vida' y 'Mother!', indicó en un comunicado la organización del festival.

"Provocadoras, espirituales y formalmente audaces en muchos momentos, sus películas han explorado durante más de un cuarto de siglo los límites de la fe, el deseo y la obsesión", destacaron los organizadores del festival, famoso porque muchas películas en el certamen se proyectan en la plaza principal de Locarno.

El pasado año el homenajeado fue Alexander Payne, y en ediciones anteriores del festival, que este año cumple 80 años, hubo ilustres galardonados como Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Jean-Luc Godard, John Waters, John Landis o Jane Campion.