Desarticulan en Panamá red de narcotráfico que movilizaba droga por servicios de correo

"La Procuraduría General de Panamá (Fiscalía), a través de su Fiscalía de Drogas con la Policía y el Servicio Nacional Aeronaval desarrollaron la Operación Courier, aprehendiendo a doce personas investigadas por tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa mediante servicios de mensajería", informó la Fiscalía en redes sociales.

Entre la docena de detenidos hay presuntamente ciudadanos panameños y jamaiquinos, según medios locales. Las autoridades no dieron más detalles del caso denominado "Operación Courier (mensajero)", aunque en imágenes difundidas se aprecia cómo revisan documentos de identidad, dinero en efectivo y tarjetas.

La Policía panameña detalló que hizo casi una veintena de allanamientos y registros en la provincia de Panamá, donde se ubica la capital del país, y en Bocas del Toro, una provincia caribeña conformada mayoritariamente por un archipiélago de islas cercanas a Costa Rica.

Panamá es utilizado como puente para el tránsito de la droga producida en Suramérica, cuyo destino principal es Estados Unidos, uno de los principales países de consumo de sustancias ilegales, así como Europa. Solo en 2025, se decomisaron en el país centroamericano 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos.

En lo que va del año en curso, las autoridades panameñas han reportado la incautación de varios cargamentos de droga, entre ellos uno de 5.356 paquetes el pasado 17 de enero, tras interceptar una embarcación en una de las islas del archipiélago de Las Perlas (en el océano Pacífico).