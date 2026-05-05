Descubren una nueva especie de lagartija en una reserva natural de los Andes peruano

La lagartija fue bautizada como 'Petracola ianwhitei' y habita bajo rocas y troncos, tanto en el borde del bosque nublado como en áreas abiertas, a altitudes que oscilan entre los 2.770 y 3.172 metros sobre el nivel del mar.

La especie no presenta dicromatismo sexual y se distingue principalmente por diferencias en el número de escamas, con patrones de colores rojizos y negros.

La ausencia de ciertas estructuras presentes en especies cercanas, consideradas rasgos únicos en estas, separan a 'Petracola ianwhitei' de otras especies del mismo género.

Sernarp destacó que el Bosque de Protección Pagaibamba cumple funciones clave para las poblaciones locales, al asegurar el suministro de agua para consumo humano y uso agrícola en los municipios de Querocoto, Llama y Huambos, así como conservar suelos y regular el ciclo hidrológico de la zona.

El hallazgo forma parte de una investigación publicada en la revista científica 'Zootaxa', que reporta además otras cuatro especies nuevas distribuidas en la Cordillera Occidental y la Cordillera Central de los Andes peruanos.

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A su vez, el descubrimiento pertenece a un estudio más amplio realizado por Lourdes Y. Echevarría, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), junto a Pablo J. Venegas y Luis A. García-Ayachi, de la organización Rainforest Partnership y el Instituto Peruano de Herpetología.

También participaron en el estudio Antonio García-Bravo, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, de Perú; y Omar Torres-Carvajal, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).