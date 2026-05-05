Detienen a seis funcionarios públicos en caso que investiga presunta concusión en Ecuador

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó la operación "Citaciones" en varios sectores de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

De acuerdo con el Ministerio, las investigaciones determinaron que funcionarios del área de citaciones del Consejo de la Judicatura habrían solicitado dinero para agilizar notificaciones judiciales y dar prioridad a trámites legales.

Los allanamientos se realizaron en siete domicilios y dos oficinas del departamento de Citaciones del Consejo de la Judicatura, y como indicios se incautaron trece terminales móviles, veinte dispositivos de almacenamiento, veinte documentos, seis ordenadores portátiles y un sello, entre otros.

La Policía detalló que se recibieron denuncias ciudadanas, a través de la línea 1800-DELITO durante 2024, gracias a las cuales se obtuvo información relevante que permitió identificar el presunto cometimiento de actividades ilícitas relacionadas con hechos de corrupción por parte de servidores vinculados a la función Judicial, en el área de citaciones de los Complejos Judiciales Norte y Mejía.