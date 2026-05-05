Ecuador anuncia su segunda emisión de bonos soberanos en lo que va de 2026

En un comunicado anunció que ejecuta la reapertura de bonos soberanos vigentes con vencimiento en 2034 y 2039, en un contexto en el que el riesgo país se ubica en su nivel más bajo de los últimos once años.

Este proceso fortalece la capacidad del Estado para sostener la inversión pública y la provisión de bienes y servicios esenciales, al tiempo que mejora las condiciones de estabilidad macroeconómica, afirma el escrito.

Asimismo, consolida la confianza de los inversionistas internacionales en el país, facilitando el acceso a financiación en condiciones más competitivas y sentando bases más sólidas para el crecimiento económico y la generación de empleo.

El Ministerio avanzó que los resultados de esta operación se conocerán al cierre de mañana, miércoles.

El pasado 26 de enero, Ecuador emitió bonos por valor de 4.000 millones de dólares con vencimientos al 2034 y 2039, una operación calificada entonces por el Gobierno como histórica al haber sido la primera emisión de deuda soberana del país en los mercados internacionales de capitales en siete años.

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Se trató de una emisión doble de eurobonos, uno por 2.200 millones de dólares con vencimiento en 2034 y un bono por 1.800 millones con vencimiento en 2039, con un rendimiento promedio de 8,975 %, "y reportando el diferencial más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos", señaló en ese momento el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Gobierno de Daniel Noboa dio ese paso después de lograr que la prima de riesgo, indicador también conocido como 'riesgo país', quedara por debajo de los 500 puntos, cuando se encontraba por encima de los 2.000 al llegar al poder en 2023, lo que alcanzó con una serie de reformas económicas para acortar el déficit fiscal en el marco de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Entre esas reformas estuvo la eliminación del subsidio al diésel, que desencadenó protestas sociales entre septiembre y octubre, y el recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, así como el anuncio de despido de 5.000 funcionarios públicos.

El pasado 22 de abril, el FMI aprobó la quinta revisión del acuerdo crediticio, lo que abrió el camino a un desembolso inmediato de 394 millones de dólares.

Así lo anunció tras indicar que Ecuador ha adoptado "medidas para racionalizar los gastos tributarios, fortalecer los ingresos y mejorar la eficiencia del gasto público con el fin de abordar el desempeño fiscal inferior al previsto a finales de 2025".