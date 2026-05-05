EE.UU. acuerda con México medidas para fortalecer el transporte aéreo entre ambos países

En un comunicado conjunto emitido este martes, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informaron que, como resultado del diálogo sostenido con el Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) "se acordaron una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral".

Además, ambas partes sostendrán un "diálogo continuo" para dar seguimiento al progreso del transporte aéreo entre ambos países.

México reafirmó su compromiso de tener un "mercado aéreo bilateral competitivo", en el que las condiciones de operación favorezcan el libre flujo de personas y mercancías, esto "dentro de un marco regulatorio claro, consistente y basado en mejores prácticas internacionales", se apuntó en la nota.

Entre los acuerdos alcanzados, añadió el texto, México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En el documento firmado, "se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de Zona Metropolitana del Valle de México".

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Además, se convino avanzar en la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015.

En materia de carga aérea, apuntó el texto, "se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria" del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países, todo en beneficio de ambos aeropuertos.

También "se conformará un grupo de trabajo bilateral" compuesto por diversos funcionarios que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de los compromisos, y posteriormente, evaluará las medidas regulatorias vigentes en EE.UU.

Se explicó que el grupo de trabajo "podrá integrar aportaciones de la industria" con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, "incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses".

A finales de octubre de 2025, el DOT revocó 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, al acusar a México de violar los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

La medida se produjo tras meses de quejas del Gobierno estadounidense, que acusa a las autoridades mexicanas de obstaculizar la competencia al retirar o reasignar franjas horarias —conocidas como slots— a las aerolíneas estadounidenses en AICM y en el AIFA, en favor de compañías locales.

El AICM, en plena Ciudad de México, y el AIFA, a las afueras, son los dos principales aeropuertos que sirven a la capital mexicana.