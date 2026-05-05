El Acueducto de Segovia, joya romana de España, pasará una revisión periódica

El acuerdo prevé la creación de una comisión de seguimiento, vigilancia y control, con sede en Segovia, que se reunirá al menos dos veces al año para definir actuaciones, evaluar resultados y proponer nuevas intervenciones en el colosal monumento para garantizar su mantenimiento más allá de intervenciones puntuales y específicas.

En 1992, después de ocho años de intervenciones, finalizó la última gran restauración del gigantesco viaje de agua que los romanos construyeron a comienzos del siglo II para abastecer a Segovia, y que en su parte central, con dos arcadas, describe una altura de casi treinta metros sobre el antiguo zoco árabe, hoy plaza del Azoguejo.

La primera gran restauración del acueducto data de la época de los Reyes Católicos, en el siglo XV, para reparar destrozos ocasionados durante la invasión musulmana en una obra de ingeniería civil que, entre finales del XIX y comienzos del XX, con el acometimiento de aguas en Segovia, cambió su condición de obra pública por la de símbolo histórico y cultural.

Los cerca de dos kilómetros de Acueducto que recorren las calles de Segovia constan de 167 arcos distribuidos en una o dos arcadas en función de la depresión del terreno que alcanza su máxima altura, casi treinta metros.

Está construido en granito berroqueño a partir de sillares engarzados con argamasa y en perfecto equilibrio debido a un sistema de correlación de fuerzas entre todos ellos en función del tallado, de anchuras y tamaños para poder asentar todo el artificio de piedra, además de los cimientos de varios metros de que dispone.

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No obstante, el Acueducto como vía de agua canalizada consta de diecisiete kilómetros desde la toma del manantial de la Fuenfría.