El beneficio del banco brasileño Itaú creció un 10,4 % en el primer trimestre

Las ganancias, sin embargo, se redujeron un 0,3 % en la comparación con el último trimestre de 2025, según el balance enviado por el banco al mercado.

Itaú informó que el 94,6 % de su lucro en el primer trimestre provino de Brasil y el 5,4 % restante de los países de América Latina en los que opera, principalmente de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay.

El retorno sobre el patrimonio líquido (ROE) del Itaú, indicador de su rentabilidad, fue del 24,8 % en el primer trimestre, por encima del 22,5 % del mismo período de 2025.

Los ingresos de la institución sumaron 46.822 millones de reales (unos 9.499 millones de dólares) en los tres primeros meses del año, un valor en un 4,5 % superior al del primer trimestre del año pasado.

El aumento del beneficio fue atribuido al crecimiento de la cartera de crédito del banco, que a finales de marzo sumaba 1,5 billones de reales (unos 300.811 millones de dólares), con un aumento del 7,2 % frente al mismo período de 2025.

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Mientras que la cartera de crédito creció 7,8 % en Brasil, hasta 1,2 billones de reales (unos 250.983 millones de dólares), en el resto de países de América Latina aumentó un 4,2 %, hasta 245.600 millones de reales (unos 49.827 millones de dólares).

Pese a ese aumento, la tasa de impago, que mide los créditos por pagar vencidos hace más de 90 días, se mantuvo en el 1,9 %, el mismo nivel que en marzo del año pasado.