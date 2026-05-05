El centrista Philippe, único rival que planta cara a la ultraderecha gala, según sondeos

A un año del decisivo escrutinio, los sondeos -que reflejan una fotografía puntual de la opinión pública y que, por tanto, evolucionan- empiezan a perfilar tendencias en un escenario aún abierto y marcado por múltiples candidaturas, especialmente en la izquierda.

En ese bloque, el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, confirmó recientemente su intención de presentarse por cuarta vez, sumándose a una lista creciente de posibles aspirantes que incluye a figuras como François Ruffin o el ex primer ministro Bernard Cazeneuve, además de otros nombres del espacio socialista y ecologista.

Esta fragmentación complica las proyecciones y obliga a los institutos demoscópicos a trabajar con múltiples hipótesis. Para tratar de facilitar la tarea, el diario Le Figaro ha creado un agregador de encuestas con una herramienta que las recopila todas.

En el centro y la derecha, las incertidumbres también persisten. Aunque no ha formalizado su candidatura, el ex primer ministro y alcalde de Le Havre, Édouard Philippe, se consolida como el perfil mejor posicionado frente a la extrema derecha.

Algunas encuestas le atribuyen una victoria ajustada en segunda vuelta, con en torno al 52 % de intención de voto frente a Jordan Bardella.

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Otros posibles candidatos del mismo espacio, como el conservador Bruno Retailleau o el centrista Gabriel Attal, aparecen por ahora bastante por detrás de Philippe en todos escenarios proyectados, sin lograr superar a los aspirantes de la Agrupación Nacional en una eventual segunda vuelta.

Pese a la incertidumbre sobre quién representará finalmente al partido, ya que Le Pen está pendiente de una sentencia judicial el 7 de julio próximo que podría inhabilitarla para ejercer un cargo público, las encuestas coinciden en que la formación ultraderechista accede a la segunda vuelta en todas las configuraciones analizadas e incluso lograría la victoria en la mayoría de los escenarios, salvo con Philippe como contrincante.