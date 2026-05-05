El desempleo en Uruguay sube al 7,8 % en marzo de 2026

El documento, dado a conocer este martes, detalla también que la tasa de actividad se situó en un 64,3 %, al tiempo que la tasa de empleo fue del 59,3 %.

Tanto en enero como en febrero de este año, la tasa de actividad se encontraba en el 64,6 %, mientras que la de empleo era del 59,8 %.

La mayor tasa de empleo se ubica en el rango de edad de las personas entre los 35 a los 44 años, mientras que la mayor tasa de desempleo aparece en el grupo de las personas más jóvenes (entre los 14 y los 24 años).

Por otra parte, el documento muestra que el desempleo es mayor en Montevideo (8 %) que en el interior de Uruguay (7,6 %).

De hecho, el pasado 10 de abril, el Instituto Nacional de Estadísticas presentó su informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia e indicó allí que la mayoría de los departamentos (provincias) fronterizos con Brasil tuvieron entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 un descenso en la tasa de desempleo en comparación con el mismo período de años anteriores.

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Según el informe, se considera como ocupado "a toda aquella persona de 14 años o más de edad que trabajó por lo menos una hora durante el período de referencia de la encuesta, o que no trabajó por estar de vacaciones, o por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materias primas, pero tiene empleo al que seguramente volverá".

Las trabajadores en mención se clasifican en dos: con empleo asalariado o con empleo independiente.

Se estima que el 9,4 % de las personas ocupadas se encuentran subempleadas, es decir, que "trabajan menos de 40 horas (en forma habitual), desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no consiguen más trabajo".

En tanto, se considera como desempleado "a toda persona que durante el período de referencia considerado no está trabajando por no tener empleo, que lo busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar ahora mismo.

Por definición, también son desocupados aquellas personas que no están buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y aquellas que comienzan a trabajar en los próximos 30 días".