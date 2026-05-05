El diseño del nuevo Museo Nacional de Ecuador se elegirá en junio y abriría en el año 2027

El proyecto, que pretende albergar 1,4 millones de bienes culturales y patrimoniales, tiene previsto iniciar su construcción en 2027, con la aspiración de que el museo pueda inaugurarse en 2028, según explicó a EFE Romina Muñoz, viceministra de Cultura, para quien el proyecto es una "deuda pendiente" con el país.

La convocatoria para diseñar el nuevo edificio recibió 148 postulaciones de estudios de arquitectura nacionales e internacionales, de las cuales fueron preseleccionadas 20 propuestas.

Esos estudios ya recibieron las bases técnicas, el programa arquitectónico y marcos legales para preparar el anteproyecto, mientras visitan las reservas, el terreno y el actual museo antes de confirmar en mayo si continúan en la etapa final.

"Esta etapa es clave. Los estudios definitivos, en la medida que se hagan lo más precisos posibles, garantizará que la construcción se haga en menos tiempo", continuó Muñoz.

La propuesta ganadora recibirá un premio de 450.000 dólares y será contratada para supervisar su proyecto durante la fase de construcción.

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La viceministra explicó que la intención es que el edificio "dialogue con la ciudad", con el parque La Carolina y con el paisaje de Quito, una capital con una relación muy fuerte con la naturaleza.

El actual museo se ubica en la Casa de la Cultura, pero nunca ha tenido un edificio propio desde su apertura, el 2 de diciembre de 1969 y su colección, debido a la falta de espacio, está dividida entre salas expositivas y reservas.

El museo actual ocupa unos 8.000 metros cuadrados, mientras que el nuevo edificio proyectado tendrá unos 36.000.

Hasta ahora, los intentos de construir un nuevo Museo Nacional habían fracasado. "Ahora se ha puesto en el centro la gestión de los espacios culturales, con toda la contradicción que supone no tener ya un Ministerio de Cultura, un proceso que fue muy discutido, pero el foco de estos dos años ha sido que estos espacios tengan autonomía", señaló.

Muñoz se refiere a la decisión del Gobierno de Ecuador de fusionar el Ministerio de Cultura con Deporte y Educación a mediados de 2025, en medio de una serie de recortes del Gobierno que fueron duramente criticados por colectivos del sector cultural y social del país.

Por su parte, Juan López, analista de Reservas, Fondos y Depósitos del Museo Nacional del Ecuador, detalló a EFE que el nuevo edificio "plantea responder a nuevos debates y problemáticas arqueológicas", de manera que "se expondrán objetos de varios periodos, desde el formativo de valdivia (3800-1450 a.C.) hasta el periodo de desarrollo regional de tolita (600 a.C - 300 d.C.) y manteño (600 d.C.- 1.500 d.C), en la costa, y puruhá (300 d.C.- 1.500 d.C.) e inca (1.400 d.C.-1.500 d.C.) en la sierra".

El proyecto contempla un nuevo modelo de gestión para que el museo sea sostenible, con posibles tiendas, cafeterías y restaurantes.

El 18 de mayo, el Día de los Museos, también habrá un sala de muestras en el terreno donde se construirá el nuevo edificio, con actividades culturales para acercar el proyecto a la ciudadanía.