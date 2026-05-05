El Ejército israelí hiere a un palestino en una iglesia en la Cisjordania ocupada

"Nuestros equipos han llegado hasta la persona herida dentro de la iglesia. La víctima fue agredida y está siendo trasladada al hospital", señaló la organización en un breve comunicado.

Previamente, la agencia oficial palestina Wafa informó de que fuerzas israelíes irrumpieron en la zona antigua de la localidad de Al Khader, donde fieles cristianos se habían congregado para conmemorar la festividad de San Jorge.

Según este medio, los soldados israelíes lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los asistentes cerca del monasterio dedicado al santo.

Preguntado al respecto por EFE, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre el incidente.

La festividad de San Jorge se celebra el 5 de mayo según el calendario juliano y reúne cada año a fieles en esta localidad del sur de Cisjordania ocupada.

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De acuerdo con la organización palestina Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1.819 ataques en Cisjordania solo durante el pasado marzo.

En lo que va de 2026, al menos 37 palestinos han muerto por fuego israelí en ese territorio palestino ocupado, según el recuento de la ONG israelí B'Tselem.