El Gobierno de Nicaragua revoca el nombramiento de su encargada de negocios en EE.UU.

A través de un acuerdo presidencial, el Gobierno de Ortega y Murillo dejó sin efecto el nombramiento el pasado 28 de enero de Morales Echaverry como encargada de negocios, además de su cargo como ministra asesora de la Presidencia de la República para Políticas y Relaciones Internacionales, puesto que ocupaba desde el 14 de mayo de 2025.

También, revocó su designación como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nicaragua en Cuba, aunque el Gobierno sandinista ya había designado a otra persona en ese cargo.

"El presente acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha", indicaron Ortega y Murillo en el acuerdo, en el que no se explican los motivos de esa decisión.

Nicaragua no tiene embajador en Washington desde febrero de 2024.

Nicaragua se quedó sin embajador en EE.UU. luego de que Ortega aceptara el retiro por jubilación de Francisco Obadiah Campbell Hooker, al que había designado como su representante ante la Casa Blanca desde el 14 de mayo de 2010.

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Estados Unidos tampoco tiene embajador en Managua, después de que en julio de 2022 el Gobierno sandinista le retirara el beneplácito que había concedido a Hugo Rodríguez como nuevo embajador estadounidense en Managua, tras su presentación ante el Senado de EE.UU.

Durante la audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rodríguez había respondido a una pregunta sobre si Nicaragua cumple los requisitos para seguir formando parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés).

El diplomático respondió que "apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de dirección en Nicaragua" y que "sacar a Nicaragua del DR-Cafta es una herramienta potencialmente muy poderosa y algo que tenemos que considerar seriamente".

La Cancillería de Managua calificó de "injerencista insigne, irrespetuoso y nada diplomático" a Rodríguez y retiró su consentimiento, y enfatizó que "no será bajo ninguna circunstancia admitido en Nicaragua".

EE.UU. fue uno de los países que rechazó el proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Ortega y su esposa, la ahora copresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión.

El país norteamericano continúa siendo el principal socio comercial de Nicaragua, la principal fuente de remesas familiares y uno de los destinos preferidos de los migrantes nicaragüenses.