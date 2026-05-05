El Kospi surcoreano sube más del 5 % a la apertura con más de 7.000 puntos por primera vez

Tras la primera hora de operaciones, el indicador aumentaba un 5,48 %, o 380,19 puntos, hasta un récord máximo de 7.317,18 unidades. El Kospi subió un notable 5,12 % en el cierre de la sesión previa.

Poco después de la apertura, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra en el Kospi, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, después de que se registran alzas superiores al 5 %.

El indicador ha estado batiendo récords en las últimas semanas en parte por el auge de la industria de inteligencia artificial.

Cuando Lee Jae-myung asumió la presidencia en junio de 2025, el principal índice surcoreano rondaba apenas los 2.700 puntos. El mandatario había prometido en aquel entonces que llevaría al Kospi al menos a los 5.000 puntos.

La subida de este miércoles sucede después de que el presidente estadounidense, Donald Trump publicara en Truth Social que la suspensión del operativo de escolta de buques se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán.

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Los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK hynix, las dos empresas de mayor capitalización, se elevaban un 12,04 % y 9,95 %, respectivamente.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor se incrementaba más del 3 %, mientras que su empresa hermana Kia crecía casi un 2 %.

Por otro lado, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía un 0,63 %, o 7,66 puntos, en la apertura, hasta las 1.206,08 unidades.