El papel crucial y olvidado de España en la independencia de EE.UU. al cumplirse 250 años

'El borrado de la historia de España en los EE.UU.' es precisamente el título de la conferencia inaugural, del historiador norteamericano Richard Kagan.

Una contribución a la independencia estadounidense que sí tiene un héroe reconocido: Bernardo de Gálvez, que mandaba el contingente español que apoyó a los rebeldes norteamericanos contra las tropas británicas en la batalla de Pensacola (Florida, 1781).

Gálvez fue durante el reinado de Carlos III gobernador de la Luisiana para afianzar las posiciones de la Corona de España en la zona sur de los actuales Estados Unidos ante el empuje militar de los británicos, y logró expulsarlos de la cuenca baja del Misisipi y de la Florida.

Tan decisivo fue su papel, que este militar español, nacido en 1746, marchó con el que sería el primer presidente de EE.UU., George Washington, por las calles de Filadelfia durante el desfile de los vencedores de la guerra.

En 2014, el presidente Barack Obama reconoció su figura con la concesión de la ciudadanía honoraria, una distinción que sólo poseen ocho personas el mundo, entre ellas, Winston Churchill o la madre Teresa de Calcuta, y la colocación de un retrato suyo en las paredes del Capitolio, en Washington.

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El Senado estadounidense aprobó conceder la ciudadanía honoraria al militar español por ser "un héroe de la Guerra Revolucionaria (de la Independencia de EE.UU., 1775-1783), que arriesgó su vida por la libertad del pueblo de Estados Unidos".

El congreso que se inaugura este martes en Madrid, organizado por el Centro de Estudios Universitarios (CEU) y la Fundación Reina Sofía, reúne a especialistas nacionales e internacionales para analizar la contribución española desde perspectivas históricas, diplomáticas, militares y culturales.

Ya el pasado mes de marzo la reina Sofía, madre de Felipe VI, inauguró en Miami la 'America&Spain250', un proyecto para conmemorar el aniversario de la independencia y resaltar "la historia compartida" entre España y Estados Unidos.

También en septiembre de 2025, la reina española presidió la inauguración de otro simposio sobre el tema, 'España y el nacimiento de la democracia estadounidense', auspiciada por el Queen Sofia Spanish Institute (QSSI), en colaboración con las Hijas de la Revolución Estadounidense.

Su presidenta, Ginnie Storage, explicó cómo la participación de España en la revolución norteamericana había sido "tradicionalmente ignorada".

Un 'borrado' que también señaló Francisco Germán Martínez Lozano, director del Museo del Ejército español, en la inauguración de una exposición.

"La historia nos ha contado que la independencia de los Estados Unidos se forjó solo con el ímpetu de los rebeldes y la ayuda francesa, pero falta una pieza clave en este tablero, algo que poca gente conoce", resaltó el general, como es la red militar y diplomática que desplegó España.