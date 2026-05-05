El petróleo de Texas baja hasta los 102,2 dólares mientras continúa la tensión en Ormuz

En torno a las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para junio, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., restaban 4,15 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este martes que la actual tregua con Irán se mantiene durante su operación "defensiva" para asistir en el tránsito de los buques por Ormuz, porque los ataques iraníes no superan el "umbral" que justificaría un reinicio de los combates.

En la primera rueda de prensa desde el inicio la víspera del Proyecto Libertad lanzado por el presidente Donald Trump, Hegseth insistió en que esta es una iniciativa "independiente" y "distinta" de sus ataques anteriores a la República Islámica, y posee una "naturaleza defensiva, de alcance focalizado y de duración temporal".

"El alto el fuego no ha concluido", advirtió el jefe del Pentágono, al agregar que esperaba "cierta actividad" al inicio de estas operaciones, que tienen "una única misión: proteger el transporte marítimo comercial inocente de la agresión iraní".

Estas declaraciones tienen lugar después de que Teherán acusara hoy a Washington de poner en peligro la seguridad en el estrecho al "violar el alto el fuego" con la operación por la que EE.UU. ha movilizado centenares de aeronaves, destructores y drones para facilitar el paso de los navíos atrapados a raíz del bloqueo iraní a la vía.