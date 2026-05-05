El presidente de Rumanía descarta nuevas elecciones tras la caída del Gobierno conservador

En un mensaje televisado al país, hizo una llamada a la calma y aseguró que la actual crisis no pone en riesgo el rumbo europeísta de Rumanía, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, ni la ejecución del presupuesto de 2026, marcado por las medidas de austeridad contra el elevado déficit.

"Estamos comenzando las consultas informales. Tendremos un nuevo Gobierno en un plazo razonable. Descarto la posibilidad de elecciones anticipadas y recalco que, al finalizar estos procedimientos, tendremos un gobierno prooccidental", dijo Dan tras la moción que hoy tumbó al Ejecutivo, formado hace sólo diez meses.

La moción ha tenido lugar tras abandonar los socialdemócratas hace dos semanas la coalición que formaban con conservadores, liberales y el partido de la minoría húngara por diferencias con el primer ministro, Ilie Bolojan, sobre la aplicación de las medidas de austeridad para reducir el déficit.

Los socialdemócratas, primera fuerza en el Parlamento, y los ultranacionalistas, segundos, presentaron una moción conjunta que tuvo el respaldo de 281 de los 465 senadores y diputados.

La ruptura se ha producido tras meses de desacuerdos y críticas cruzadas y con el socialdemócrata PSD acusando a Bolojan de no aplicar reformas estructurales y de tomar decisiones poco transparentes y medidas económicas severas sin consultar con sus socios.

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El partido conservador PNL de Bolojan tendrá que decidir ahora si pasa a la oposición, si trata de gobernar en minoría con un nuevo primer ministro, o si forma una nueva coalición con los socialdemócratas, una opción esta que han defendido varios altos cargos del partido.

Entre ellos está Catalin Predoiu, actual ministro del Interior y que varios medios consideran que podría ser el candidato que el partido presente como primer ministro.

"La mejor decisión para el PNL es seguir gobernando y mantener abiertas todas sus opciones", comentó Predoiu este martes tras la votación de la moción.

También el presidente del PSD, Sorin Grindeanu, se ha dispuesto a rehabilitar la coalición, pero con algunos ajustes que no precisó.