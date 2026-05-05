El presidente de Taiwán regresa a la isla tras su inesperada visita a Esuatini

El mandatario isleño llegó al aeropuerto internacional de Taoyuan, en el norte de Taiwán, alrededor de las 10:40 hora local (02:40 GMT), a bordo de un avión que sobrevoló el sur del océano Índico y atravesó Indonesia, Malasia y Filipinas antes de llegar a la isla, según las aplicaciones de seguimiento de vuelos.

Lai, considerado un "independentista" y un "alborotador" por las autoridades de Pekín, aterrizó por sorpresa el sábado en la antigua Suazilandia, el último aliado diplomático de Taipéi en el continente, para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la ascensión al trono del rey Mswati III.

El desplazamiento se produjo poco después de la visita a Taiwán de la enviada especial del monarca y viceprimera ministra del país africano, Thulisile Dladla, quien regresó a su país en un avión oficial que, según informaciones no confirmadas por las autoridades, habría transportado también al mandatario taiwanés.

El Gobierno chino calificó el viaje de "farsa" y de un "truco" sin valor diplomático, al tiempo que acusó al líder taiwanés de actuar de forma "furtiva" para llegar a Esuatini tras el fracaso de su desplazamiento anterior.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, por su parte, defendió que el carácter discreto del viaje respondía a prácticas habituales en diplomacia internacional y sostuvo que se ajustaba tanto a la legislación taiwanesa como a las normas internacionales.

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Esta visita, prevista inicialmente del 22 al 27 de abril, fue suspendida después de que Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaran los permisos de sobrevuelo del avión presidencial de Lai, en un movimiento que Taipéi atribuyó a la "coerción económica" de China.

Taiwán, que en la actualidad solo mantiene relaciones diplomáticas plenas con doce Estados en todo el mundo, otorga gran relevancia a este tipo de viajes ante la creciente presión de China, que considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y ha restringido su espacio internacional en los últimos años.