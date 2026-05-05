El Vaticano asegura que el papa continúa predicando la paz, tras un nuevo ataque de Trump

"El papa continúa su camino, en el sentido de predicar el Evangelio, la paz, como diría san Pablo, en cada ocasión, oportuna e inoportuna", dijo el número dos vaticano tras un acto en la localidad de San Giovanni Rotondo (sur de Italia).

Para Parolin, el pontífice estadounidense dio ya, la primera vez que respondió a Trump -durante su vuelo hacia Argelia-, "una respuesta muy cristiana, diciendo que está haciendo lo que su cargo exige, es decir, predicar la paz".

"Que esto guste o no guste es otra cuestión. Entendemos que no todos están en la misma línea, pero digamos que esa es la respuesta del papa", añadió Parolin, según recogieron los medios italianos.

Trump cree que "el papa está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente" pues "no le importa que Irán tenga un arma nuclear", según ha dicho el líder republicano en una entrevista con el presentador Hugh Hewitt en el canal de noticias Salem.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen antes de la visita, el jueves, del secretario de Estado, Marco Rubio, al papa en el Vaticano, en lo que se ha interpretado como un encuentro para recomponer las relaciones con la Santa Sede tras los ataques de Trump.