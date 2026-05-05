Emiratos agradece el apoyo internacional y responsabiliza a Irán de escalada en el Golfo

"Agradecemos y valoramos los mensajes de solidaridad de las comunidades del Golfo, árabes e internacionales con los EAU, que condenan el brutal ataque iraní", indicó en un mensaje en X Gargash.

Las declaraciones se producen tras la condena internacional por los ataques con 15 misiles -12 balísticos y tres de crucero- y cuatro drones lanzados desde Irán que causaron tres heridos "de gravedad moderada", según informó anoche el Ministerio de Defensa de Emiratos.

Para Gargash los mensajes de solidaridad "reflejan el compromiso de la comunidad internacional con un sistema basado en valores y responsabilidad, que rechaza las acciones arbitrarias y aísla a sus perpetradores".

"Estas posturas confirman que Irán es el agresor, responsable de la escalada de la crisis en el golfo Pérsico y una fuente de peligro y amenaza para su seguridad y estabilidad", indicó el asesor presidencial.

Estos son los primeros ataques contra territorio emiratí desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán el pasado 8 de abril.

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El Ministerio de Exteriores emiratí afirmó ayer lunes que se reserva el "pleno y legítimo derecho a responder", mientras que los países árabes y del golfo Pérsico han cerrado filas con Emiratos y han indicado que apoyarán cualquier medida que decida tomar.

Defensa emiratí aseguró que desde el inicio de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, EAU ha interceptado un total de 549 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por la República Islámica en represalia por las agresiones contra su territorio.