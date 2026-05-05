Emiratos dice estar interceptando por segundo día consecutivo ataques lanzados desde Irán

"Las defensas aéreas de EAU están haciendo frente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán. El Ministerio de Defensa confirma que los sonidos que se escuchan en diversas zonas del país son el resultado de la interceptación de misiles balísticos, misiles de crucero y drones", indicó el departamento en un escueto comunicado en su cuenta oficial de X.

Ayer, Emiratos indicó que interceptó un total de 15 misiles y cuatro drones lanzados desde Irán que causaron tres heridos "de gravedad moderada", en lo que fueron los primeros ataques iraníes contra este país del golfo Pérsico desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 8 de abril.

Irán no ha reconocido oficialmente ser responsable de los ataques contra Emiratos, mientras que una fuente militar citada por la televisión estatal iraní afirmó que Teherán no tenía "planes previos" de lanzar acciones contra ese país.

Desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, Emiratos ha interceptado un total de 549 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por la República Islámica en represalia por las agresiones contra su territorio.

Asimismo, 227 personas de una treintena de nacionalidades han resultado heridas, mientras que otras 13 han muerto como consecuencia de estos ataques.

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Ayer, lunes, el Gobierno emiratí afirmó que se reserva el "pleno y legítimo derecho a responder" a los ataques, mientras que los países árabes y del golfo Pérsico han cerrado filas con Abu Dabi y han indicado que apoyarán cualquier medida que decida tomar.