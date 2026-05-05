Ente antidrogas de Paraguay afirma que redujo a "cero" los envío de cocaína a Europa

"En 2021 teníamos 32.000 kilos de envío (de cocaína) a Europa y hoy tenemos cero", dijo Rachid a periodistas al señalar que "hasta la fecha" no se reportan "incidentes" de traslados de esa droga desde puertos paraguayos hacia el Viejo Continente.

El funcionario refirió que el Gobierno del presidente paraguayo, Santiago Peña, se propuso "cortar esta vía de envío de cocaína" a Europa.

Una reciente publicación del centro de investigación Insight Crime sobre incautaciones de cocaína en América Latina y el Caribe y las rutas del narcotráfico colocó a Paraguay en un estatus "verde", que implica un bajo nivel de envíos de droga detectados.

"Los incidentes del tráfico internacional de cocaína en Paraguay se redujeron en un 82 %" en 2025, indicó Rachid al citar el estudio.

Según la publicación, Paraguay registró una "caída marcada" del 82,6 % en las incautaciones de cocaína el año pasado, con cerca de una tonelada, frente a las 5,5 toneladas registradas en 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gran parte de las incautaciones de 2024 corresponden al decomiso de cerca de cuatro toneladas de cocaína en un puerto en lAsunción, que se presume tenían como destino Bélgica.

Desde el inicio del Gobierno de Peña, en agosto de 2023, la Senad ha incautado más de siete toneladas de cocaína, principalmente en puertos fluviales y aeropuertos, informó la institución en abril pasado.

Durante el mismo periodo, la entidad antidrogas ha decomisado 1.913 toneladas de marihuana procesada, que en su mayoría tenían como destino Brasil, y ha erradicado 6.322 hectáreas de cultivos de la planta.