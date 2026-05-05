España condena los ataques "injustificados" de Irán a Emiratos Árabes y Omán

El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó en un comunicado su preocupación por la escalada de la violencia en Oriente Medio, ya que amenaza -recuerda- "seriamente la sostenibilidad del alto el fuego vigente".

Remarca el Ministerio que todas las partes "deben cumplir sus obligaciones en materia de derecho internacional", incluyendo "la libertad de navegación y el respeto al derecho del mar" para asegurar así "el tránsito libre y seguro por el Estrecho de Ormuz".

Además, el Gobierno reitera su respaldo a las negociaciones de paz en curso y reconoce la labor de Pakistán como mediador en Oriente Medio.

Por ello, "pide a las partes que se comprometan con una solución negociada como único medio para la resolución de las controversias pendientes con Irán".

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó estar interceptando este martes "misiles balísticos, misiles de crucero y drones" lanzados desde Irán por segundo día consecutivo pese a la tregua en vigor entre Washington y Teherán.