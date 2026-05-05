España ensalza el alto el fuego de Zelenski y pide a Rusia que también cese sus ataques

En su cuenta en X, Albares valoró la oferta del gobierno de Volodímir Zelenski de "un alto el fuego indefinido" a partir de la medianoche, sin que Ucrania haya recibido por el momento respuesta de Rusia.

Por ello, el ministro español llamó a Rusia a detener sus ataques también, "dando pasos para poner fin a esta guerra".

Zelenski anunció ayer lunes una tregua unilateral para el 6 de mayo y dejó en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para los días 8 y 9 con motivo de la celebración -el 9- del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Sobre el alto el fuego, el Gobierno ucraniano ha aclarado que se continuará cumpliendo si recibe "una respuesta recíproca".

"Y nos dará al menos una pequeña chispa de esperanza para lograr una paz duradera", afirmó este martes el jefe de su oficina presidencial, Kirilo Budánov.