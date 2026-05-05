Estrenan un avance de la épica versión de "La Odisea" que dirige Christopher Nolan

La película de Universal Pictures no llegará a los cines hasta el 17 de julio, pero el nuevo "tráiler" ofrece un vistazo sobre el largo, tortuoso y fantástico viaje de regreso a casa del héroe griego Ulises desde la Guerra de Troya, de vuelta al Reino de Ítaca para rescatar a su esposa e hijo, explica The Hollywood Reporter (THR).

En el este avance, hecho público la noche del lunes, se puede ver a los personajes principales, incluyendo a Matt Damon en el papel protagonista, el hijo de Ulises, Telémaco, interpretado por Tom Holland, y la esposa de Ulises, Penélope, encarnada por Anne Hathaway.

También aparecen la ninfa Calipso, a la que da vida Charlize Theron, y el afligido pretendiente de Penélope, Antínoo, que encarna Robert Pattinson.

En este avance también aparecen Eumeo (John Leguizamo), sirviente de Ulises, y Jon Bernthal como Menelao, rey griego de Esparta y hermano de Agamenón, explica THR.

En el completo elenco principal de esta epopeya, que ha levantado gran expectación, también se incluye a Zendaya como la diosa Atenea, Benny Safdie como Agamenón, Himesh Patel como Euríloco, Mia Goth como Melanto y Jimmy Gonzales como Cefeo, además de Lupita Nyong'o y Will Yun Lee en papeles aún no concretados.

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La película se rodó íntegramente con cámaras IMAX, y las escenas de batalla del "tráiler" impresionarán al público una vez vistas en cines en el formato de pantalla adecuado, según THR.

Nolan, un director con grandes éxitos de taquilla, ha contado con un presupuesto para la película de 250 millones de dólares, convirtiéndola en la producción más cara de la carrera del oscarizado realizador.