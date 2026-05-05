Exalcaldesa de Barcelona acusa a la UE de no haber parado "al Estado genocida" de Israel

En declaraciones a los periodistas antes de prestar declaración en la Audiencia Nacional, Colau, que participó en la anterior flotilla con destino a Gaza y que fue interceptada por las autoridades israelíes en octubre pasado, recordó que ya llevaban años avisando del genocidio que estaba cometiendo el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Ahora, dijo la exalcaldesa, Israel ha ampliado "esa política criminal" al Líbano y a los países de la región.

"Lo que advertimos que pasaría está pasando porque no se le han parado los pies", apuntó insistiendo en que hay que acabar con la impunidad de Israel, que cuenta con "la complicidad directa" de la UE.

Colau se presentó en la justicia para ratificar su denuncia y que la Fiscalía española, que lleva a cabo diligencias preliminares, pueda iniciar el proceso que desemboque en la apertura de una causa en la Audiencia Nacional contra los responsables del genocidio en Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.

Hoy serán cinco los que presten declaración en la Fiscalía, y en los próximos días seguirán haciéndolo otros afectados, entre ellos está previsto que mañana lo haga por videoconferencia desde alta mar otro activista que integró la expedición de Colau y que actualmente forma parte de una nueva que se dirige a la Franja.

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Aparte de los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad de los que acusan a las autoridades israelíes, incluyen en la denuncia los malos tratos y en algunos casos delitos de tortura, y señalan a quienes pueden ser los presuntos responsables: los ministros de Defensa y de Seguridad Nacional israelíes, Netanyahu y algunos soldados.

Colau, que tras regresar de la expedición el 5 de octubre, denunció los "abusos y maltratos" a los activistas que participaron en ésta, exigió que se agilicen estas actuaciones judiciales y que no se demoren más porque hay "vidas en peligro".

Entre ellas, mencionó, la del activista palestino-español Saif Abukeshek, residente en Barcelona, y el activista brasileño Thiago Ávila, apresados por Israel en la nueva flotilla que interceptó cerca de las costas griegas.

Para Colau, esta denuncia no sólo se refiere a la vulneración de derechos y crímenes que se cometieron con la flotilla anterior, sino que aspira a acabar con la impunidad de Israel para que deje de cometer "esos mismos crímenes que hoy está llevando a cabo con la nueva flotilla".

Buscan así "acelerar" la presión internacional que puedan ayudar a detener el genocicio en Gaza, de manera general, y a que se ponga en libertad a los dos activistas, cuya detención ha sido prorrogada este martes otros seis días.