Fitch eleva la calificación de la deuda soberana de Argentina

Fitch elevó la nota de riesgo crediticio a largo plazo de Argentina en moneda extranjera y local a 'B-' (altamente especulativa), desde 'CCC+' (riesgo crediticio sustancial), con perspectiva estable.

"La calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los saldos fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda", dijo Fitch.

Con todo, la agencia apuntó que la calificación "se ve limitada por una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil para gestionar posibles crisis de confianza, a las que Argentina ha sido particularmente vulnerable, así como por una alta inflación y un historial de inestabilidad macroeconómica".

Entre otros aspectos, la calificadora valoró en forma positiva las reformas estructurales impulsadas por el presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei.

"Su administración ha logrado importantes victorias legislativas, como la reforma laboral, las modificaciones a la Ley Nacional de Glaciares que flexibilizan las restricciones ambientales a la minería y un presupuesto para 2026 que mantiene una sólida base fiscal", dijo Fitch en un informe.

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También resaltó que "la posición externa de Argentina ha mejorado estructuralmente, ya que el país se ha convertido en un exportador neto de energía, lo que fortalece su resiliencia ante la actual crisis mundial de precios de la energía".

Asimismo destacó el aumento de las reservas monetarias y el superávit primario en las cuentas públicas, aunque advirtió que "la debilidad de la actividad económica y los ingresos tributarios en el primer trimestre de 2026 plantean un panorama más complejo para la situación fiscal este año".

Fitch observó que los vencimientos de deuda de Argentina "siguen siendo considerables", con compromisos solo por bonos en moneda extranjera que ascienden a 9.800 millones de dólares en 2027.

También apuntó que el proceso de desinflación "encuentra resistencia" y que hay un crecimiento "desigual" entre los diversos sectores económicos.