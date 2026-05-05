FundéuRAE: brote de hantavirus en un crucero, claves de redacción

Los nombres comunes o vernáculos de los virus se escriben con minúscula, por lo que, en frases como “Alerta por Hantavirus en un crucero”, lo apropiado habría sido “Alerta por hantavirus en un crucero”. Las denominaciones en latín que se aplican a los niveles taxonómicos del género y superiores, acompañadas casi siempre de voces como “género” o “familia” en textos periodísticos, se escriben en cursiva y con la primera letra en mayúscula: “Es un virus perteneciente a la familia ‘Hantaviridae’”.

Los nombres propios de las embarcaciones se escriben con mayúsculas iniciales en las palabras significativas y no necesitan ningún tipo de resalte. Así, en “Se negocia el desembarco masivo del ‘MV Hondius’ en Canarias”, lo adecuado habría sido escribir “Se negocia el desembarco masivo del MV Hondius en Canarias”.

La construcción que significa ‘al o en el interior de una nave o, por extensión, de un medio de transporte’, según el “Diccionario panhispánico de dudas”, es “a bordo”, en dos palabras, y no “abordo”, que es un sustantivo poco usado equivalente de “abordaje” (aparte de una forma personal del verbo “abordar”): “Confirmaron que habrían fallecido tres personas a bordo de un crucero”, y no “Confirmaron que habrían fallecido tres personas abordo de un crucero”.

La voz “cuarentena” está recogida en el “Diccionario de la lengua española” con el sentido de ‘aislamiento preventivo a que se somete durante un período de tiempo, por razones sanitarias, a personas, animales o cosas’, en el que no se especifica la duración. Por tanto, y a pesar de provenir de la voz “cuarenta”, no tiene por qué implicar este número de días exactos: “Cuarentena de 15 días a bordo si el crucero afectado por hantavirus llega a Canarias”.

Los nombres propios de los accidentes geográficos se escriben con mayúscula inicial, pero no los sustantivos comunes genéricos que los acompañan, según la ortografía académica. Así, lo adecuado es escribir “islas Canarias”, con el sustantivo “islas” en minúscula. Conviene recordar que el nombre propio de la comunidad autónoma española es solo “Canarias”.

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Al igual que en el caso de las islas, en esta denominación el nombre “océano” se escribe con minúscula por ser un sustantivo genérico, y la mayúscula se reserva para el nombre propio: “océano Atlántico”.

Tanto la grafía “alta mar” como la forma “altamar” son válidas. El “Diccionario panhispánico de dudas” considera preferible escribir este nombre en una sola palabra, de acuerdo con su pronunciación habitual. En cualquier caso, con ambas formas se emplea el artículo femenino: “la altamar”, “la alta mar”.

Es posible emplear los adjetivos “zoonótico” y “zoonósico” en relación con las enfermedades o infecciones que pueden transmitirse de los animales a las personas: “La infección zoonótica/zoonósica que ha dejado tres muertos en un crucero con destino a Canarias”.

Aunque ambas denominaciones son válidas para referirse a este país, se recomienda optar por “Sudáfrica”, pues la variante con erre, “Suráfrica”, es minoritaria. Por otra parte, la grafía adecuada de una de las ciudades de este país es “Johannesburgo”, y no se recomiendan las formas “Johanesburgo” o “Johannesburg”.

El verbo “evacuar” puede conjugarse siguiendo el modelo de “averiguar” o el de “actuar”, por lo que son igualmente válidas las formas “evacuo”, “evacuas”, “evacua”, “evacuan”, con diptongo, y “evacúo”, “evacúas”, “evacúa” y “evacúan”, con hiato y tilde en la “u”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.