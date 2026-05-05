Incidencias en elecciones de Perú no distorsionaron voluntad popular, afirman observadores

"Las graves incidencias afectaron claramente la votación en locales focalizados en Lima, pero no existen evidencias de que hayan sido sistemáticos e intencionales, ello unido al desarrollo normal de la jornada en regiones permite concluir que no existe un escenario de fraude o distorsión de la voluntad popular", señaló el presidente de la organización, Álvaro Henzler.

Transparencia presentó este martes su segundo informe preliminar de observación electoral y explicó que, pese a que inicialmente iban a publicar un informe después del 12 de abril y otro después de la segunda vuelta del 7 de junio, han considerado "pertinente, dadas las circunstancias", difundir un nuevo documento con conclusiones de la jornada y recomendaciones.

Desde la misma jornada electoral, el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, que está fuera de la segunda vuelta por unos pocos miles de votos, denuncia sin pruebas un fraude premeditado en su contra al considerar que se afectó la votación en Lima, donde es el candidato más votado.

Para López Aliaga, los retrasos en el reparto del material electoral, que obligaron a abrir varias horas tarde numerosos colegios en Lima e incluso trece tuvieron que hacerlo al día siguiente, no fueron algo casual.

Henzler remarcó que "es importante tener claras las magnitudes del impacto: en todo el país hay 10.200 locales de votación, Lima tiene 2.250 y de estos, se registró un retraso del material en 250 locales".

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"Hubo retrasos graves en 66 locales y, en más de 50, el material llegó antes de las 14.00 horas y finalmente en 13 se alargó la elección al día siguiente", indicó Henzler.

En ese sentido, reiteró que "es importante dimensionar el problema", puesto que antes de las 9.00 de la mañana de la jornada electoral el 97,7 % de las mesas estaban instaladas en todas la regiones, excepto en Lima, donde el porcentaje descendió hasta el 71 %.

Por ello, detallaron que sus observadores electorales notificaron que en centros del sur y este de la capital hubo retrasos severos, desorden y falta de información oficial que afectaron la votación por la demora en la llegada del material electoral.

Asimismo, su informe destaca que la implementación del nuevo sistema informático de escrutinio, diseñado para mejorar el conteo de votos en la capital, "resultó contraproducente", debido a falta de capacitación de los integrantes de las mesas, fallos de conexión y ausencia de insumos.

La organización también identificó una falta de comunicación por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la jornada electoral y una carencia de coordinación entre este organismo y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Saludó la decisión del JNE de no celebrar elecciones complementarias en Lima, como pedía López Aliaga para que votasen en una jornada supletoria quienes no habían podido hacerlo por los retrasos, y también informó que no ha visto irregularidades en el proceso de revisión de actas en los jurados especiales.

Por último, llamó a las autoridades a investigar de manera exhaustiva y sin politizar lo ocurrido y también exhortó a las formaciones políticas a cesar con las amenazas a autoridades electorales y llevar a cabo discursos sin agravios y centrados en propuestas.