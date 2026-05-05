Intel sube más de un 14 % en Wall Street y sigue batiendo máximos históricos

Según informó la agencia, Apple, que ha dependido durante años de los chips de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), estudia estas posibles colaboraciones, aunque las compañías implicadas no han realizado comentarios al respecto.

La subida se produce después de que Intel anunciara el fichaje de un ejecutivo de la compañía de semiconductores Qualcomm para liderar su división de inteligencia artificial, un movimiento bien recibido por los inversores.

En las últimas semanas, la compañía ha superado los 470.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó recientemente la evolución de la compañía en su red Truth Social.

"Las acciones de Intel continúan subiendo. Estoy muy orgulloso de esa compañía, en que soy responsable de generar para los Estados Unidos de América más de 30.000 millones de dólares en los últimos 90 días solo con esa acción", escribió Trump en una publicación en su red Truth Social.

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Intel cerró el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 267 millones de dólares, lo que supone una reducción del 98 % respecto a 2024, tras recibir inversiones por valor de 8.900 millones de dólares del Gobierno estadounidense, que se convirtió en su principal accionista con un 10 % del capital. La compañía también ha recibido inversiones de Nvidia y SoftBank.

En el último año, la tecnológica ha pasado de cotizar en torno a 20,27 dólares por acción a los 108,8 dólares actuales, lo que supone una revalorización de alrededor del 440 %.