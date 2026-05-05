Irak recupera más de 250 piezas históricas que iban a ser traficadas fuera del país

La Seguridad Nacional iraquí indicó que se recuperó "una diversa colección de 255 artefactos, entre los que se encontraban monedas, objetos históricos, cerámica, vasijas de metal y piezas de piedra de diversas formas y tamaños", que fueron encontrados en unas "canteras" ubicadas en la carretera internacional que conecta Basora y Dhi Qar, en el sur del país.

La fuente precisó, en un comunicado, que essos artefactos habían sido escondidos "con la intención de venderlos o sacarlos del país de contrabando", aunque sin dar más detalles.

Igualmente, concluyó que "todos los objetos", que confirmaron ser "piezas originales", fueron "enviados a la Autoridad General de Antigüedades y Patrimonio para su examen y verificación por especialistas".

Las autoridades no indicaron ni el origen ni la data de las piezas halladas.

Irak alberga parte fundamental del legado de la antigua Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización humana, cuyos vestigios incluyen tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, estatuas, relieves, joyas, y objetos religiosos y administrativos de gran valor histórico.

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Sin embargo, este patrimonio ha sufrido graves pérdidas a lo largo de las últimas décadas, dado que tras la invasión estadounidense de 2003, miles de piezas fueron saqueadas del Museo Nacional de Irak en Bagdad y de numerosos yacimientos arqueológicos.

Asimismo, entre 2014 y 2017, el grupo extremista Estado Islámico (EI) destruyó y saqueó sitios arqueológicos y museos.

Irak ha intensificado en los últimos años las operaciones de recuperación y repatriación de artefactos, como a finales de 2021, cuando Estados Unidos devolvió unas 17.000 piezas, entre ellas la Tablilla de Gilgamesh, una pieza de 3.500 años con escritura cuneiforme considerada una de las primeras epopeyas de la historia.