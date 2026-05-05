Joven acusado de intentar matar al director de OpenAI, Sam Altman, se declara no culpable

Daniel Moreno-Gama, de 20 años, enfrenta cargos estatales y federales por los hechos ocurridos el pasado 10 de abril en la residencia de Altman y las oficinas de la empresa matriz de ChatGPT, también ubicadas en San Francisco.

Moreno-Gama fue captado lanzando el cóctel molotov por las cámaras de seguridad de la residencia de Altman, y las de la sede central de la empresa de IA, donde intentó romper las puertas de cristal del edificio utilizando una silla.

El joven enfrenta cerca de una docena de cargos estatales y dos cargos federales.

Diamond Ward, la defensora pública que representa al joven, declaró tras la audiencia que Moreno Gama estaba sufriendo una crisis de salud mental en el momento del ataque y que fue acusado de manera excesiva por las autoridades estatales, según información citada por NBC.

Moreno-Gama habría viajado desde Spring (Texas), donde reside, hasta San Francisco con el fin de asesinar a los directores de OpenAI e incendiar su edificio, según un manifiesto que se encontró en su poder citado por las autoridades.

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Ward solicitó una evaluación de salud mental del joven y una audiencia de fianza.