La Bolsa de Londres cae un 1,40 % lastrada por el sector bancario

El índice principal, el FTSE 100, perdió 144,82 puntos hasta 10.219,11, mientras que el secundario, el FTSE-250, bajó un 0,39 %, hasta 22.443,81.

El HSBC, el mayor banco de Europa, registró en el primer trimestre del año un beneficio neto de 6.938 millones de dólares, prácticamente plano respecto al ejercicio anterior y por debajo de lo esperado, afectado por el aumento de las provisiones para pérdidas crediticias ante el mayor riesgo de impago en su cartera de crédito.

Los títulos de HSBC bajaron este martes un 5,86 %, mientras que sus rivales Natwest y Lloyds Banking Group retrocedieron, respectivamente, un 3,64 y un 3,40 %.

También perdieron en el parqué de la City la cadena de tiendas y plataformas de juego Entain, un 6,45 %, y la minera Fresnillo, que acabó con un 4,30 % menos.

Entre los ganadores de la jornada destacaron la firma de certificación de productos Intertek Group, que sumó un 5,95 %, el grupo de ingeniería industrial Spirax Group, que subió un 3,86 %, y el fondo de inversión Polar Capital Technology, que avanzó un 2,53 %.