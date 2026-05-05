La Habana tacha de "crímenes internacionales" las órdenes ejecutivas de EEUU contra Cuba

"Tanto el bloqueo económico y el energético, y las nuevas medidas coercitivas extraterritoriales; como la amenaza de agresión militar y la propia agresión son crímenes internacionales", escribió en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Consideró asimismo que es "cínico e hipócrita" por parte de EE.UU. criticar la difícil situación en la isla cuando Washington "lleva décadas tratando de devastar al país con una guerra económica", en referencia a las décadas de sanciones.

Agregó además que la actual administración estadounidense del presidente Donald Trump contribuye a la devastación del país "aún con mayor empeño en los últimos meses con dos Órdenes Ejecutivas genocidas".

El presidente de EE.UU. firmó el viernes pasado una nueva Orden Ejecutiva que extiende la cobertura de las sanciones hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con Cuba, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

Esta medida se suma al bloqueo petrolero a la isla, que combina una Orden Ejecutiva de finales de enero que amenaza con aranceles a quien suministre crudo a Cuba y el cierre del flujo de combustibles desde Venezuela tras la intervención militar de Washington en ese país.

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EE.UU. ha instado a La Habana a negociar reformas en su sistema económico y su régimen político, pero el Gobierno cubano ha reiterado que ambas áreas no son discutibles por ser asuntos soberanos, de carácter interno.

Ambas partes han reconocido conversaciones, pero por el momento no se han hecho públicos los temas o avances en este diálogo.