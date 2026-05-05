La pobreza en Perú bajó levemente en 2025 al 25,7 %, lejos aún del nivel prepandemia

Aunque la pobreza ha disminuido en el último año, Perú aún queda lejos de la tasa de 20,2 % de pobreza que afectaba a su población en 2019 antes de la pandemia de covid-19 que golpeó duramente la economía del país andino.

La pobreza monetaria en Perú afecta a las personas cuyos gastos no cubren totalmente el costo de la canasta básica de consumo, conformada por alimentos y no alimentos, que en 2025 ascendió a 462 soles (132 dólares o 113 euros) por persona al mes.

Mientras, la población en condición de pobreza extrema del país es aquella que no logra cubrir el valor de la canasta básica de alimentos, que fue estimada en 260 soles por persona (74 dólares o 63 euros) al mes.

En este sentido, la proporción de la población en situación de pobreza extrema en 2025 alcanzó a 1,6 millones de personas, un 4,7 % de la población, cifra menor que en 2024 (5,5 %).

El informe del INEI precisó que, en la zona urbana, la pobreza registró una disminución de 1,4 puntos porcentuales, al pasar de 24,8 % en 2024 a 23,4 % en 2025, mientras que la pobreza en el área rural alcanzó al 35,5 %, porcentaje menor en 3,8 puntos porcentuales con relación al año 2024 (39,3 %).

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No obstante, en la capital, Lima, la pobreza extrema aumentó en 0,3 puntos porcentuales al pasar de 3,3 % en 2024 a 3,6 % en el 2025.

En 2025, los departamentos de Cajamarca (41 %) y Loreto (40,1 %) registraron las mayores tasas de pobreza monetaria a nivel nacional; le siguen, Puno (37,5 %), Pasco (36,4 %) y Huánuco (35,7 %).

Por el contrario, los departamentos con menor nivel de pobreza fueron Ica (4,5 %), Madre de Dios (7,3 %) y Moquegua (7,8 %).

Según el nivel de educación alcanzado, el 35 % de la población en hogares cuyo jefe cuenta con nivel educativo hasta primaria se encuentra en condición de pobreza; con educación secundaria, el 27,1 % está en situación de pobreza; y con educación superior presenta una tasa de pobreza del 11,3 %.

Asimismo, el 30,4 % de la población en hogares cuyo jefe habla quechua o aimara es pobre, una condición que alcanza al 46,2 % de la población en hogares cuyo jefe tiene lengua materna indígena de la Amazonía.

El INEI alertó que el 32,8 % de la población se encuentra en condición de vulnerabilidad; es decir, puede cubrir el costo de una canasta básica de consumo, pero están en riesgo de caer en la pobreza ante un cambio desfavorable en su economía.