La relación económica entre España y EEUU: 340.000 empleos y 213.000 millones de inversión

Estos son algunos de los datos incluidos en la primera edición del informe "The Bridge Report 2026, Spain - U.S. Economic Relations", elaborado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain).

"Estados Unidos es el primer destino de la inversión española en el mundo. Y Estados Unidos, el primer inversor extranjero en España", destaca el presidente de AmChamSpain, Jaime Malet, en una carta incluida en el informe, en la que asegura que la relación entre ambos países es "mucho más grande de lo que se percibe".

En la misiva, Malet reconoce que la relación bilateral "atraviesa una fase de mayor complejidad", caracterizada por "tensiones comerciales, incertidumbre regulatoria y un debate europeo sobre autonomía estratégica que no siempre distingue entre socios y adversarios".

Por ello, considera que el momento exige que se conozcan estos datos "con precisión".

Las empresas de capital estadounidense emplean directamente a unas 200.000 personas en España, distribuidas en 1.286 filiales por toda la geografía del país, mientras que las empresas españolas sostienen 143.500 empleos en Estados Unidos (directos e indirectos), con presencia en 45 de los 50 estados, lo que supone más de 340.000 puestos de trabajo entre los dos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La inversión directa estadounidense acumulada en España asciende a 116.094 millones de euros de capital productivo real, lo que convierte a Estados Unidos en el mayor inversor extranjero de economía real en el país, mientras que las empresas españolas han acumulado 97.247 millones de euros de inversión en Estados Unidos.

Este dato supone que Estados Unidos es "el primer destino inversor de España en el mundo, por delante de cualquier país europeo", detalla el informe, que añade que desde 1993 el acumulado bruto de inversión española en el mercado estadounidense suma 114.010 millones de euros, de los cuales el 81,8 % corresponde a inversión productiva real.

Respecto al comercio bilateral, España y Estados Unidos intercambiaron mercancías por valor de 46.891 millones de euros en 2025, con un déficit español de 13.459 millones fundamentalmente por las importaciones energéticas provenientes de Estados Unidos.

No obstante, el documento aclara que cuando se incorporan los servicios, la cifra total supera los 70.000 millones de euros (con datos de 2024), lo que supone un superávit español de 10.570 millones en servicios que compensa el déficit en bienes.

En el caso concreto del turismo, Estados Unidos es el mercado de mayor valor unitario de la industria turística española, con 4,45 millones de turistas en 2025 (un 4,3 % más que el año anterior), con un gasto récord de 10.200 millones de euros (un 13 % más).

El informe destaca que se ha comprometido una inversión de 33.700 millones de euros en centros de datos e inteligencia artificial en Aragón (noreste) para el periodo comprendido entre 2026 y 2030, a lo que hay que sumar otros 2.900 millones adicionales en Zaragoza, lo que supone "la mayor concentración de inversión greenfield (de nueva creación) estadounidense jamás registrada en España".

Sobre la dimensión humana del vínculo, ha alcanzado "un máximo histórico", con 50.623 ciudadanos estadounidenses empadronados en España en 2024 y 15.638 permisos de residencia concedidos ese mismo año, lo que sitúa al país como primer destino de la UE.

En el ámbito energético, Estados Unidos se ha consolidado como primer proveedor de crudo de España (con el 15,2 % del total importado en 2025) y como principal suministrador de gas natural licuado, ya que aportó aproximadamente el 30 % del gas consumido por España en 2025 y continúa creciendo hasta el 36,6 % registrado en el primer trimestre de 2026.