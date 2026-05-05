La senadora y exministra argentina Patricia Bullrich elogia "coraje y decisión" de Kast

"Me reuní con el Presidente @joseantoniokast para compartir nuestra experiencia en la guerra sin cuartel contra las organizaciones criminales y en el combate al crimen organizado, un camino que Chile está decidido a encarar con coraje y decisión, como lo hicimos en la Argentina", indicó la parlamentaria en su cuenta de X.

El encuentro, apuntó la exministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, "retoma lo que el propio Kast le transmitió al Presidente @JMilei antes de asumir: hacer en Chile lo que logramos en Argentina. Ley y Orden".

Kast, el primer presidente de extrema derecha desde el retorno a la democracia en Chile, es uno de los principales aliados en la región de Milei, quien le recibió en la Casa Rosada (sede del Gobierno argentino) en marzo pasado, a los pocos días de la toma de posesión.

"Hoy damos el primer paso y el inicio de una doctrina compartida: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA", añadió Bullrich, quien fue candidata presidencial en las elecciones que llevaron a Milei al poder.

A su paso por Chile, Bullrich participó en varias conferencias y se reunió además con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, así como con la viuda del expresidente conservador Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), Cecilia Morel.