La UA expresa su "honda preocupación" por la "nueva escalada de tensiones" en el Golfo

En un comunicado, la Comisión (secretariado) manifestó su inquietud por "los presuntos ataques con drones y misiles y las interrupciones del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", sin entrar en detalles sobre esos ataques.

"Estos acontecimientos conllevan el riesgo de una mayor desestabilización y tienen importantes implicaciones para los mercados energéticos mundiales, con repercusiones económicas inmediatas para los países africanos", subrayó la UA.

La Comisión instó a "una desescalada urgente, al respeto del derecho internacional, incluida la libertad de navegación, y a un compromiso renovado con el diálogo y las soluciones diplomáticas".

Reafirmó, por último, su compromiso con la "resolución pacífica de conflictos" y enfatizó la necesidad de mitigar "el impacto de esta crisis en las economías africanas".

Irán no ha reconocido oficialmente ser responsable de los ataques contra EAU, que sí señaló a Teherán y aseguró haber interceptado quince misiles y cuatro drones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El auge de la tensión ocurre después de que Estados Unidos lanzase este lunes la Operación Libertad para sacar de la zona a los buques atrapados a causa del bloqueo de Ormuz por parte de Irán, que lo interpretó como un intento por levantar su cerco al estratégico paso.

Ormuz es objeto de un doble bloqueo: Irán mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que EE.UU. intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.

Las economías de África son especialmente vulnerables a crisis globales -como la guerra en Oriente Medio- por su dependencia de los mercados extranjeros, entre otros factores.