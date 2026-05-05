La UE apoya la propuesta de alto el fuego de Zelenski y dice que Rusia nunca los respeta

"La UE acoge con satisfacción la propuesta de alto el fuego de Zelenski. Rusia no ha cesado en sus ataques desde 2022 y nunca ha respetado ningún alto el fuego", indicó a través de redes sociales Anitta Hipper, portavoz de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas.

La portavoz comunitaria también recordó que Ucrania "aceptó un alto el fuego total e incondicional a partir de marzo de 2025 como un paso hacia unas negociaciones reales".

"La UE aboga por una paz justa y duradera", concluyó.

Ucrania reafirmó este martes a través del jefe de su oficina presidencial, Kirilo Budánov, la oferta de alto el fuego indefinido a partir de la medianoche que formuló la víspera Zelenski, sin que haya recibido por el momento respuesta de Rusia.

"Si el alto el fuego anunciado por el presidente recibe una respuesta recíproca, continuaremos cumpliéndolo. Y nos dará al menos una pequeña chispa de esperanza para lograr una paz duradera", escribió en redes sociales Budánov.

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El mandatario ucraniano propuso la víspera un alto el fuego a partir de esta medianoche si los rusos también bajan las armas en respuesta a la tregua unilateral declarada por Moscú para el 8 y el 9 de mayo.

El Kremlin había declarado esa tregua con motivo de la conmemoración en Rusia el 9 de mayo de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Budánov dijo que, a diferencia de la tregua unilateral rusa, la que propone Ucrania "no está ligada a ninguna fecha específica" relacionada con "dogmas ideológicos" y tiene como objetivo "salvar vidas humanas".

Asimismo, dejó claro que los ucranianos siguen con atención los movimientos de los rusos y están preparados para cualquier escenario.