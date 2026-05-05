La UE presenta a Armenia como cruce de caminos para el comercio e hidrocarburos de Asia

"Armenia puede convertirse en un nudo regional para nuevas rutas comerciales globales, especialmente de materias primas", dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al comienzo de la reunión en Ereván.

La cumbre, que al igual que la reunión el lunes de la Comunidad Política Europea, tuvo lugar en un país que limita con Irán, fue una escenificación de apoyo al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, que buscará la reelección en las elecciones legislativas del 7 de junio pese a las presiones rusas.

La UE está muy interesada en el tendido de una fiable cadena de suministros que eluda los territorios de Rusia e Irán, por lo que Armenia, un país incrustado entre Azerbaiyán, Georgia y Turquía, es el candidato ideal para jugar ese papel.

"Pocos países tienen una localización tan única como Armenia", reconoció la responsable comunitaria.

Von der Leyen alabó al primer ministro armenio por reabrir una ruta cerrada durante décadas al apostar "valientemente" por la paz con Azerbaiyán y el acercamiento a la UE.

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"En una era de nuevos conflictos, ustedes están restañando todas las heridas. Queremos ayudaros al mostrar que la paz trae prosperidad", señaló.

De hecho, el principal resultado de la cumbre fue la firma de una Asociación de Conectividad, a lo que hay que sumar un acuerdo de cooperación en gestión fronteriza ahora que Ereván se plantea reabrir la frontera con Turquía, cerrada desde 1993.

Pero como Armenia es un país aislado, sin salida al mar, necesita inversiones. Von der Leyen prometió invertir en la construcción de infraestructuras para el transporte de mercancías e hidrocarburos, incluido a través del mar Negro, y también a la hora de conectar el mercado digital armenio con la red europea.

Al respecto, adelantó que 2.500 millones de euros ya están en camino en el marco del programa de inversiones de los Veintisiete.

Además, Bruselas entregó este martes cartas de intenciones para futuros contratos a seis compañías y fundaciones locales en el ámbito de la infraestructura digital, innovación tecnológica y semiconductores.

"Armenia y la UE están más cerca que nunca", destacó la presidenta de la Comisión, quien añadió que la cumbre de hoy llevará a ambas partes a "un nuevo nivel de cooperación".

La UE también apoyará proyectos en materia de energías renovables -Von der Leyen destacó la expansión de la energía solar- e independencia energética, justo cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, recordó a Pashinián que los armenios pagan menos de la tercera parte por el gas ruso (177 dólares por 1.000 metros cúbicos) que los consumidores europeos (600 dólares).

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antònio Costa, resaltó que "Armenia está viviendo un nuevo tiempo de paz y consolidación del régimen democrático", por lo que Bruselas apoyará "las reformas en marcha" con asistencia técnica y financiera.

Recordó que en ese sentido ambas partes "trabajan estrechamente en defensa y seguridad" para combatir lo que llamó "amenazas híbridas".

Al respecto, Bruselas aprobó el despliegue en Armenia de una misión civil, que instruirá y asesorará en el plano operativo y estratégico a las fuerzas de seguridad locales durante los próximos dos años a combatir la injerencia, la desinformación y la financiación ilegal.

"Para nosotros es importante defender la libertad el pueblo armenio de elegir su propio destino", dijo Costa, a lo que Von der Leyen añadió que "el pueblo armenio debe seguir siendo la única fuente legítima de poder en el país".

Hace unos días el organismo de defensa del consumidor en Rusia, Rospotrebnadzor, suspendió la venta e importación del agua mineral armenia Dzhermuk por motivos sanitarios, según informó el diario RBC.

Dicha táctica ya fue empleada en el pasado por las autoridades rusas en relación con el agua mineral georgiana Borjomi o el vino moldavo.

Por su parte, Pashinián destacó que en dos años no ha habido muertos en enfrentamientos fronterizos con Azerbaiyán pese a los 40 años de enemistad.

"La paz es algo nuevo para nosotros y estamos aprendiendo a vivir en estas nuevas condiciones", afirmó.

Pashinián también se refirió a la importancia de firmar definitivamente un tratado de paz con Azerbaiyán -ambos bandos firmaron en agosto de 2025 un preacuerdo en la Casa Blanca-, pero aseguró que la verdadera paz no debe estar solo en el papel sino "en las mentes" de la gente.

Estimó en 26.000 las toneladas de cargamentos que han llegado ya desde el país vecino y destacó que Ereván ya ha empezado a importar productos petrolíferos de Azerbaiyán.