Lanzan proyectiles sobre Esmara, en el Sáhara Occidental, sin víctimas

Los proyectiles impactaron en tres sitios diferentes, frente a la prisión local, cerca del cementerio y en la zona de Aguiz, en las afueras de la ciudad, precisaron los testigos, sin ninguna reacción hasta el momento por parte de las autoridades marroquíes.

Vecinos de la ciudad saharaui, situada 80 kilómetros al norte de la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania y 300 kilómetros al oeste de la frontera entre el Sáhara y Argelia, difundieron en redes sociales vídeos sin verificar que muestran lo que parece el impacto de uno de los proyectiles sobre el asfalto.

Aunque ninguna organización haya reivindicado este ataque, a finales de octubre de 2023 el Frente Polisario asumió de forma abierta una ofensiva contra Esmara como parte de "una guerra en la que atacamos todas las posiciones de las fuerzas ocupantes marroquíes".

En el mismo mes, murió una persona y tres resultaron heridas en cuatro ataques similares ocurridos en la misma localidad.

El ataque se ha producido mientras miles de soldados de unos 40 países participan en las maniobras militares African Lion, lideradas por Estados Unidos, que se desarrollan en varias zonas de Marruecos, entre ellas en áreas del sur, a unos 230 kilómetros de Esmara.

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Esmara es la antigua capital religiosa y una de las ciudades más importantes de la excolonia española del Sáhara Occidental, controlada en un 80 % por Marruecos y reclamada por los saharauis del Frente Polisario.

En noviembre de 2020, el Frente Polisario consideró roto el alto el fuego firmado con Marruecos en 1991 y decretó el estado de guerra.

Desde entonces, se han registrado incidentes con proyectiles y ataques aéreos en la llamada "zona colchón" del Sáhara Occidental, que abarca varios kilómetros a ambos lados de la frontera de este territorio con Argelia y Mauritania.

Esmara no está dentro de esa "zona colchón", sino más al interior del territorio del Sáhara Occidental que controla Marruecos.