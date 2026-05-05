Las universidades españolas IE, UAM, UCM y UAX atraen estudiantes internacionales a Madrid

En este contexto, España ha emergido como uno de los países con mayor crecimiento en la atracción de talento internacional. Según informe U-Ranking las universidades españolas recibieron más de 159.000 estudiantes internacionales en el curso 2023-24, casi el doble que hace una década y que representa un dato muy significativo. No obstante, aún existe margen de crecimiento, sobre todo en la atracción de estudiantes internacionales en titulaciones de grado, máster o doctorado donde el gran peso lo tiene la universidad privada.

Entre las universidades destacan IE University, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad Alfonso X el Sabio como instituciones que más dinamizan el mercado del talento internacional de la Comunidad de Madrid (España). Así se desprende del análisis realizado por un grupo de expertos del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) sobre el sector de talento español. Un trabajo que tiene como objetivo entender cómo está evolucionando el mercado de trabajo en relación con el talento a nivel global, dónde se sitúan los principales focos de talento y cómo España se ha posicionado como un lugar atractivo para los estudiantes de todo el mundo.

Las universidades españolas han jugado un papel fundamental en el crecimiento de España como un hub de talento internacional. Además de su oferta académica de alta calidad, han adoptado estrategias de internacionalización que incluyen programas de movilidad internacional y colaboraciones con instituciones globales, y han aumentado el número de grados que se imparten en inglés que, según la Fundación CyD alcanzaba los 900 en el curso 2022-23. “Las universidades españolas no solo ofrecen una educación de calidad, sino que también se han alineado con las tendencias actuales de la formación global, incluyendo tecnologías emergentes y la creación de programas internacionales en sus itinerarios. A esto se suman factores sociales como la seguridad, la cultura y el clima del país, que son un atractivo indudable a la hora de elegir destino formativo” asegura Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.

España se ha convertido en un destino atractivo para estudiantes internacionales, no solo por sus programas académicos, sino también por sus costes competitivos, su ambiente multicultural y la relación coste-beneficio frente a otros destinos tradicionales como Reino Unido o Estados Unidos. Esto ha convertido a España en un hub educativo de referencia, donde las universidades juegan un papel esencial para consolidar su atractivo y seguir desarrollando una economía del conocimiento a nivel global.

Las universidades españolas que más talento internacional atraen:

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En la Comunidad de Madrid destacan IE University, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad Alfonso X el Sabio como agentes focalizadores de atracción de talento internacional en la región y a nivel nacional.

IE UNIVERSITY: Es la más internacional. Más del 75% del alumnado son extranjeros y el 100% de las clases son impartidas en inglés. IE University destaca en la atracción de estudiantes internacionales gracias a su enfoque global, su metodología educativa innovadora, su fuerte conexión con la industria y sus infraestructuras de vanguardia. Todo esto hace de la universidad un destino preferido para aquellos que buscan una formación académica internacional de alta calidad, en un entorno dinámico y multicultural.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID(UAM): La UAM se posiciona como una de las universidades más atractivas para estudiantes internacionales, gracias a su enfoque holístico, su formación académica, su compromiso con la innovación tecnológica y su fuerte conexión con la industria y la investigación internacional. Su capacidad para ofrecer programas en inglés y su modelo educativo integral hacen de la UAM un destino adecuado para estudiantes internacionales que buscan una educación moderna, aplicada en el contexto europeo y global.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM): Se ha consolidado como uno de los destinos educativos preferidos para estudiantes internacionales, debido a su prestigio académico, su enfoque global y su formación en áreas muy diversas. Su modelo educativo integrador, la pluralidad de sus programas y su fuerte conexión con el entorno internacional aseguran una formación completa que prepara a los estudiantes para afrontar los retos del mercado laboral global. Mantiene acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación de todo el mundo, lo que le permite ofrecer programas de doble titulación y facilitar estancias de investigación y prácticas internacionales.

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO (UAX): Una de las universidades privadas más relevantes de España, que ha logrado posicionarse como un destino educativo preferido por estudiantes internacionales. Su modelo innovador, el enfoque práctico de sus programas, y su posicionamiento global han convertido a la UAX en un lugar privilegiado para quienes buscan la excelencia en un entorno internacional. Actualmente el 25% de su alumnado procede de otros países y la institución cuenta con más de 180 convenios con instituciones importantes de todo el mundo para facilitar la movilidad de sus estudiantes durante su formación.

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